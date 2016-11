NDR 02:45 bis 04:45 Talkshow NDR Talk Show D 2016 2016-11-22 00:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der 783. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Komiker und Moderator Der wohl bekannteste deutsche Arzt stellt exklusiv in der "NDR Talk Show" sein neues Buch "Wunder wirken Wunder" vor. Darin widmet er sich dem Zusammenhang zwischen Magie und Medizin. Denn lange bevor er Medizin studierte, widmete sich Dr. Eckart von Hirschhausen der Zauberkunst: von der Jugendgruppe des Magischen Zirkels bis hin zur deutschen Meisterschaft. Mit diesem Wissen und 30 Jahren Erfahrung als Unterhaltungskünstler und Wissenschaftsvermittler zeigt er auf, wie leicht man auf Unsinn hereinfallen kann und erklärt, warum ein bisschen Voodoo sogar ganz gut tut. Auf unnachahmlich lustige Weise erzählt er unter anderem auch, warum sein linkes Knie operiert wurde und sein rechtes nicht, obwohl beide gleich alt sind. Günther Maria Halmer, Schauspieler Bekannt geworden ist der Schauspieler Günther Maria Halmer Mitte der 1970er-Jahre mit der Figur des "Tscharlie" in Helmut Dietls "Münchner Geschichten". Seitdem gehört er auch international zu den gefragtesten Charakterdarstellern im Kino, Fernsehen und auf der Theaterbühne. Ende November ist im Fernsehen die Erstausstrahlung des Kinofilms "Familienfest" zu sehen. Günther Maria Halmer spielt in der Tragikkomödie unter anderem neben Michaela May, Lars Eidinger und Hannelore Elsner. Mit bitterbösem Humor werden Dramen, Eigenarten, Geheimnisse und Gemeinsamkeiten einer Familie porträtiert. Dagmar Koller, Sängerin und Entertainerin Seit Anfang der 1960er-Jahre steht die Wiener Entertainerin auf der Bühne und hat in allen bedeutenden Musicals, von "My Fair Lady" bis "Kiss Me Kate", gespielt, gesungen und getanzt. Nach dem Tod ihres Ehemanns, dem österreichischen Politiker Helmut Zilk, 2008, hat sie nun wieder neuen Lebensmut gefasst, ist mit einem 39 Jahre jüngeren Mann liiert und will nur noch auf die schönen Seiten des Lebens blicken. Ihr Lebensmotto stammt aus dem Musical "Sorbas" und lautet: "Nur Liebe zählt, wenn sie fehlt, bleibt nichts mehr." Andreas und Chris Ehrlich, Ehrlich Brothers, Magier-Duo Mit ihren faszinierenden und verblüffenden Illusionen sind Andreas und Chris Ehrlich alias die Ehrlich Brothers in den vergangenen 15 Jahren zu den absoluten Stars in der deutschen Magieszene aufgestiegen. Auch international sorgen die beiden Brüder aus Herford für Furore. Im Bruchteil einer Sekunde lassen sie Schuhe in einen Eisblock gefrieren und verbiegen mit bloßen Händen massive Eisenbahnschienen. Ihre Zaubereien sind so spektakulär, dass sogar der legendäre David Copperfield bei ihnen anklopfte und einige ihrer "Illusionen" für seine eigene Show kaufen wollte. Die beiden lehnten ab. Was die Zuschauer jetzt in ihrem neuen Programm "FASZINATION" erwartet, erzählen die Brüder in der "NDR Talk Show". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt, Komiker und Moderator), Günther Maria Halmer (Schauspieler), Dagmar Koller (Sängerin und Entertainerin), Andreas und Chris Ehrlich (Ehrlich Brothers, Magier-Duo), Frank Buschmann (Sportkommentator), Elmar Paulke (Sportko Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs

