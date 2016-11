NDR 00:35 bis 02:00 Thriller Gnadenlose Verführung DK 1997 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kopenhagen an einem schönen Sommerabend. In ausgelassener Stimmung genießt Mona mit ihren Freundinnen die letzte Zeit vor ihrer Hochzeit und lässt sich von einer Wahrsagerin die Zukunft deuten, die in ihrem Fall nichts Gutes verheißt. Kurz darauf bestätigen sich die Weissagungen: Anne, die ihrer besten Freundin das Hochzeitskleid schneidern wollte, gerät unter den unerklärlichen Einfluss des umstrittenen Psychiaters Dr. Lack und seiner Frau Karen. Beide sind die Anführer einer Sekte, die am Rande der Legalität in den Räumen der Praxis agiert. Da sich Polizei und Ärztekammer merkwürdig bedeckt halten, stellt Mona auf eigene Faust Erkundungen an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Mona) Ellen Hillingsø (Anne) Sverre Anker Ousdal (Dr. Birger Lack) Stina Ekblad (Karen) Ghita Nørby (Schwiegermutter) Christina Ankerskjold (Freja) Camilla Søeberg (Bolette) Originaltitel: Sekten Regie: Susanne Bier Drehbuch: Peter Asmussen, Susanne Bier, Jakob Grønlykke, Juliane Preisler Kamera: Göran Nilsson Musik: Hilmar Örn Hilmarsson Altersempfehlung: ab 16