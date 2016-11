NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Anlässlich des internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November 2016 sind fünf blitzgescheite Jungs und Deerns aus dem Norden bei Jörg Pilawa in der "NDR Quizshow" zu Gast. Im Wettstreit um die "Leuchte des Nordens" treten an: Maike Saathoff für Niedersachsen, Levent Ögmen für Schleswig-Holstein, Yannik Anders für Bremen, Ole Hempel für Mecklenburg-Vorpommern und Elisa Kurz für Hamburg. Nur eines der Kinder kann am Ende den Pokal, die "Leuchte des Nordens" gewinnen. Wer kennt sich im Norden und in seinem Bundesland am besten aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Maike Saathoff (Niedersachsen), Levent Ögme (Schleswig-Holstein), Yannik Anders (Bremen), Ole Hempel (Mecklenburg-Vorpommern), Elisa Kurz (Hamburg) Originaltitel: Die NDR Quizshow Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Matthias Stelte/Tanja Becher Kamera: Peter Kühne

