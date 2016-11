NDR 16:00 bis 16:30 Magazin Lieb & Teuer Die norddeutsche Antiquitätenshow Zwei Tassen / Kutschenuhr / Silberhumpen / Russischer Wandteller aus Holz / Gemälde von Harald Duwe D 2015 2016-11-21 06:50 Stereo 16:9 Live TV Merken Zwei Tassen Die beiden Tassen sind von der Porzellanwerkstatt Ambrosius Lamm in Dresden bemalt worden. Unbekannt ist, welche Manufaktur das Weißporzellan für die Tassen hergestellt hat. Eine Tasse ist mit einem Rokokopaar geschmückt, die andere mit dem Porträt von Karl Simrock (1802 1876). Simrock war im 19. Jahrhundert ein sehr bekannter Dichter und Sprachwissenschaftler. Der Unterteller der Tasse mit dem Simrock-Porträt ist geklebt. Kutschenuhr Die Uhr in Form einer Kutsche, die von vier Pferden gezogen wird, ist aus den USA. Der Planwagen ist eine Leuchte, die Stromversorgung mit 110 Volt wurde abgeklemmt. Wäre sie noch vorhanden, würde der Kutscher ständig die Hand mit der Peitsche bewegen. Das Gehäuse ist aus Gussmetall. Hersteller ist die United Clock Company, die etwa zehn Jahre lang, bis 1960, produziert hat. Die Firma wurde berühmt für ihre Uhren, die als Preise auf dem New Yorker Karneval verliehen wurden. Silberhumpen Der Deckelhumpen ist im 19. Jahrhundert im Barockstil hergestellt worden. Im Deckel ist eine Gedenkmünze anlässlich des Todestages des schwedischen Königs Karl XII. (1682 1718) eingearbeitet worden. Dieser König ist unter anderem für Alkoholverbote in Erinnerung geblieben, ein ironischer Fingerzeig für einen Humpen. Die Punzen besagen, dass er 1880 in Stockholm entstanden ist. Womöglich handelt es sich um die Kopie eines historischen Stückes. Russischer Wandteller aus Holz Der geschnitzte Teller ist Zar Nikolaus II. gewidmet worden. Die Beschriftung in kyrillischer Schrift bedeutet übersetzt: "Seiner Kaiserlichen Majestät. Dem Herrscher des Imperiums. Von den Bewohnern des Dorfes Kamenka, Gouvernement Pensa, Bezirk Nishnje-Llomowsk. Juni 1904". Der Anlass, auf den sich der Teller bezieht, ist unbekannt. 1904 hat es Reformen gegeben, vielleicht besteht ein Zusammenhang. Gemälde von Harald Duwe Rückseitig ist der Titel "Arbeiter auf der Fährbrücke" vermerkt. Der Maler Harald Duwe (1926 1984) ist als Maler ein kritischer Realist, er hält seinen Zeitgenossen den Spiegel vor, manchmal ein fast satirischer Blick auf die bürgerliche Gesellschaft. Viele Themen hat er dem proletarischen Milieu entnommen. So auch das der von der Arbeit heimkehrenden Hafenarbeiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janin Ullmann Originaltitel: Lieb & teuer