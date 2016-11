NDR 13:00 bis 13:30 Dokumentation Typisch! Der Strandfischer von Binz D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im März kommen riesige Heringsschwärme zum Laichen. Dann beginnt für Jürgen Kuse aus Binz die Fangsaison. Mit Sonnenaufgang fährt der Küstenfischer auf die Ostsee hinaus und holt die hoffentlich vollen Netze ein. Wenn er dann wieder Richtung Strand fährt, scheint oft die Sonne auf die weißen Villen und bringt sie zum Strahlen. Einer der schönsten Momente für Jürgen Kuse. Der Rüganer ist Strandfischer in vierter Generation. Früher stand er mit vielen anderen am Strand, verkaufte seinen frischen Fisch an Einheimische und Touristen. Jetzt zeugt nur noch sein Boot von der alten Tradition. Kuse war der Einzige, der nach der Wende den Mut hatte, selbstständig weiterzumachen, baute auf Selbstvermarktung. Oberhalb vom Strand hat er Kuses Fischräucherei aufgebaut. Hier legt Ehefrau Petra die Fische ein, sein Schwager ist mittlerweile Räucherspezialist. Für viele Stammgäste ist es zum Ritual geworden, als Letztes vor der Abreise noch mal auf einen Räucherhering zu Kuses zu gehen. Und die nächste Generation Strandfischer steht auch schon in der Spur: Sohn Manuel macht sein Kapitänspatent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Kathrin Klein