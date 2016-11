NDR 06:45 bis 07:00 Dokumentation Schätze der Welt Das Hospicio Cabanas von Guadalajara Haus der Barmherzigkeit - (Mexiko) D 2009 Stereo 16:9 Merken Guadalajara ist die Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco. Mit rund 1,7 Millionen Einwohnern ist die "Perle des Westens" (Perla de Occidente) Mexikos zweitgrößte Stadt. Gegründet wurde die Stadt 1532 von dem spanischen Conquistador Nuno de Guzmán. Das Zentrum von Guadalajara ist ein städtebauliches Juwel geblieben. Ein imposanter Bau begrenzt im Osten die historische Altstadt von Guadalajara: das Hospicio Cabañas, 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Das Hospiz wurde Ende des 17. Jahrhunderts von dem Architekten Manuel Tolsa entworfen. Benannt wurde es nach seinem Gründer, dem Bischof Juan Ruíz de Cabañas y Crespo. 1805 wurde mit dem Bau des Hospicios begonnen. 1845 wurde es schließlich komplett fertiggestellt und nach seinem Gründer benannt. 1938/39 schuf der mexikanische Künstler José Clemente Orozco in den Innenräumen verschiedene Wandgemälde die als der Höhepunkt seines Schaffens gelten. Nach der Reformation in Mexiko verlor die Kirche ihre Hoheit über das Hospiz, es kam unter die Aufsicht des Staates. Immer aber kam es seinen eigentlichen Aufgaben nach. Bis 1980, als ein neues Armenhaus in den Vororten von Guadalajara gebaut wurde. Das Cabañas-Hospiz wurde renoviert und restauriert und 1983 in ein Kulturzentrum umgewidmet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Regie: Goggo Gensch Kamera: Eva Gensch