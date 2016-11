Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Missbraucht D 1996 Merken In einem Park ist die achtjährige Constanze Wagner von einem Unbekannten missbraucht worden. Dr. Schirmer möchte das Kind so schnell wie möglich operieren, doch der Vater des Mädchens, ein bekannter TV-Journalist, willigt nicht ein. Unterdessen erschleicht sich ein Reporter einer Tageszeitung den Zugang zur Notaufnahme und will eine Fotoreportage über die kleine Constanze und ihre Eltern herausbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Anna Johannsen (Constance Wagner) Franz Hermann Hanfstingl (Dr. Schirmer) Arnold Dammann (Vater Wagner) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Marlies Engel (Oberschwester Gisela) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Norbert Schultze jr. Drehbuch: Rafael Sola Ferrer Kamera: Erich Krenek Musik: Robert Schulte-Hemming

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.