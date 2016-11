Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Roseanne Schwarze Stimmung USA 1991 HDTV Merken Roseannes und Dans älteste Tochter Becky strengt sich wie immer sehr an, eine gute Tochter zu sein: Sie ist gut in der Schule, und sie sucht sich einen Job, um Geld für einen Motorroller zu verdienen. Darlene ist ganz das Gegenteil: Sie hat offensichtlich keinerlei Interesse an einem harmonischen Zusammenleben. Sie trägt nur noch schwarz, hängt lethargisch herum und weigert sich, irgendwie mit ihrer Umwelt in Verbindung zu treten. Das fällt Roseanne ziemlich auf die Nerven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Jeff Abugov, Roseanne Barr, Matt Williams Kamera: Daniel Flannery Musik: Dan Foliart, Howard Pearl

