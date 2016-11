KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Das Dschungelbuch Wo ist Appu? / Baghiras große Angst F, D, IND 2009-2014 2016-11-21 11:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wo ist Appu?: Mogli und die Elefantengeschwister Appu und Hita spielen Ball. Dabei trifft der kleine Elefantenjunge Appu aus Versehen seinen Vater am Kopf, und Hita macht sich über ihren Bruder lustig. Um kein weiteres Unheil anzurichten, gehen die drei Freunde zum Tempel um Verstecken zu spielen. Dort fordert Appu die Schwester heraus: Wetten du findest mich nicht! Und tatsächlich, Appu ist spurlos verschwunden. Als Hita und Mogli ihn am Tempel nicht finden können, machen sie sich im Dschungel auf die Suche. Aber nicht nur sie suchen ihn, auch Shir Khan und Tabaqui sind bereits hinter dem Elefantenjungen her! Baghiras große Angst: Die drei Freunde Mogli, Balu und Baghira sind am Fluss. Balu steht mitten im Wasser und fängt Fische. Da taucht das Krokodil Jakala auf, und Balu steckt im Schlamm des Flusses fest - er schafft es nicht an Land! Mit Müh und Not kann Mogli das Krokodil vertreiben und so Balu retten. Baghira allerdings hat sich nicht getraut ins Wasser zu springen, um seinen Freunden zu helfen. Baghira hat Angst vor Wasser! Behutsam versuchen Balu und Mogli ihm die Angst zu nehmen. Doch dann taucht Jakala wieder auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Jimmy Hibbert, Diane Redmond, David Richard Fox, Laura Beaumont, Paul Larson u.a. Musik: Guy Michelmore, Titelsong gesungen von Lisa Abbott