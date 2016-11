KI.KA 12:00 bis 13:25 Märchenfilm Der Salzprinz CS 1983 Nach einer slowakischen Volkslegende Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Märchen vom Salzprinzen erzählt die alte Sage von König Pravoslav, der seine drei Töchter auf eine schwierige Probe stellt. Er will wissen, welche ihn am meisten liebt. Die jüngste Tochter - heimlich verlobt mit dem Salzprinzen, dem Sohn des Königs der Unterwelt - antwortet, sie liebe ihren Vater so sehr wie die Menschen das Salz. Daraufhin verstößt König Pravoslav die jüngste Tochter. Auch der König der Unterwelt ist verärgert, weil sein Sohn, der Salzprinz, eine Sterbliche liebt. Zur Strafe verwandelt er seinen Sohn in eine Salzsäule. Über das Königreich Pravoslavs verhängt er einen Fluch: Alles Salz verwandelt sich in Gold. Bald herrscht dort große Not, denn die Menschen können ihre Speisen nicht mehr würzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Libuse Safránková (Prinzessin Maruska) Gábor Nagy (Salzprinz) Karol Machata (König Pravoslav) Jozef Kroner (Hofnarr Jester) Zuzana Kocúriková (Prinzessin Wanda) Dietlinde Turban (Prinzessin Barbara) Juraj Kukura (König Norbert) Originaltitel: Salt Prince Regie: Martin Holly Drehbuch: Martin Holly, Peter Kovacik Kamera: Dodo Simoncic Musik: Karel Svoboda