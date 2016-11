KI.KA 09:50 bis 10:15 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Auf zu neuen Abenteuern / Der verrückte Tausch GB 2009-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf zu neuen Abenteuern: Ben und die anderen Elfen-Kinder gehen heut zu den Pfadfindern "Junge Füchse". Sie sollen lernen, wie man in der freien Natur zurechtkommt. Für eine bestandene Prüfung gibt es dann ein Abzeichen. Aber die neue Anführerin Nanny Plum gibt den Kindern einfach die Abzeichen, ohne dass sie etwas dafür tun müssen. Mister Elf ist empört. Als er als kleiner Junge bei den "Jungen Füchsen" war, mussten sie noch echte Abenteuer bestehen und sich so ein Abzeichen verdienen. Da zaubert Nanny Plum einfach alle auf den Gipfel eines Berges. Aber damit hat sie wohl wieder einmal übertrieben. Der verrückte Tausch: Nanny Plum und der weise alte Elf geraten in Streit darüber, wer von ihnen mehr zu tun hat. Holly schlägt vor, dass die beiden für einen Tag ihre Arbeit tauschen, dann wüsste jeder genau, wie die Arbeit des anderen aussieht. Nanny Plum ist an diesem Tag der weise alte Elf und soll Spielzeugmaschinen reparieren und Elfenkinder unterrichten. Der weise alte Elf arbeitet als Nanny Plum im Schloss, muss Wäsche waschen, in der Zauberschule unterrichten und dem König etwas zu essen bringen. Das haben sich beide einfacher vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott