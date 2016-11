Silverline 04:05 bis 05:40 Drama A Murder Ballad GB 2001 20 40 60 80 100 Merken Jon Bennet lebt in seiner eigenen, bizarren Schattenwelt: er ist ein Killer und dient seinen Auftraggebern als perfektes Mordinstrument loyal, effektiv und zu jeder Grausamkeit bereit. Doch eines Tages begegnet er Andy und Cathy (Geraldine O'Rawe), alten Freunden aus der Schulzeit, die jetzt verheiratet sind und eine kleine Tochter haben. Der Kontakt zu normalen Menschen wirft Jon aus der Bahn, zum ersten Mal kommen ihm Zweifel an seinem Leben zwischen Wahn und Wirklichkeit.Für seine Auftraggeber wird er damit zum gefährlichen Störfall, sofort geraten ihnen auch Andy und Cathy ins Visier. Jon steht vor einer dramatischen Entscheidung, es geht um Leben und Tod und um die letzte Möglichkeit, seine Seele zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Howard (Jon) Geraldine O'Rawe (Cathy) Andrew Tiernan (Andy) David Calder (Tattooed Man) Mark Benton (Phil) Clive Russell (Mr. Michaelmas) Saeed Jaffrey (Mr. Basmati) Originaltitel: Mr In-Between Regie: Paul Sarossy Drehbuch: Neil Cross, Peter Waddington Kamera: Haris Zambarloukos Musik: Jennie Muskett Altersempfehlung: ab 16

