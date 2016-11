Silverline 23:25 bis 00:50 Thriller Static USA 2012 Nach einer Vorlage von Gabriel Cowan, Andrew Orci, John Suits 20 40 60 80 100 Merken Die Ehe von Addie und Jonathan wird nach dem Unfalltod ihres Sohnes Thomas auf eine schwere Bewährungsprobe gestellt: Ihre Trauerarbeit ist noch nicht im Entferntesten abgeschlossen, als sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf geschreckt werden: Vor ihrer Haustür steht die mysteriöse Rachel. Sie sagt, sie sei beim Wechseln eines platten Reifens von Fremden attackiert worden und nur mit Mühe und Not entkommen. Zwar kann Jonathan niemand entdecken, trotzdem lässt das Paar die verwirrte Frau ins Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milo Ventimiglia (Jonathan Dade) Sarah Shahi (Addie Dade) William Mapother (Greg Wagner) Sara Paxton (Rachel) Dominic Bogart (Head Intruder) Oz Kalvan (Thomas Dade) Luke Barnett (Intruder #1) Originaltitel: Static Regie: Todd Levin Drehbuch: Gabriel Cowan, Todd Levin, Andrew Orci, John Suits Musik: Tim Ziesmer Altersempfehlung: ab 16

