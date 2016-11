Silverline 21:40 bis 23:25 Thriller Das Geheimnis der Geisha F, J 2008 Nach einer Vorlage von Rampo Edogawa 20 40 60 80 100 Merken Der Film setzt auf den doppelten Boden, der so manche Überraschung zutage fördert. Niemals weiß man als Zuschauer mehr als Hauptfigur Fayard. Und eben so wie bei ihm, kann man sich als Zuschauer des Banns Shundei Oes nicht entziehen. Wie Keyser Soze ist er eine Figur, die meisterhaft manipuliert und alle Strippen in den Händen hält.Was Barbet Schroeder hier abliefert, ist ein faszinierender Hybride aus westlichem Thriller und asiatischer Erzählform. Das Ergebnis ist ein verteufelt cleverer Film, der wie Schundei Oes Werke das Publikum an einen düsteren Ort bringt, von dem es keine Wiederkehr gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yuna Abe (Geiko) Shinpei Asanuma (Editeur) Takumi Bando (Japanese Pimp) Guillaume Binggeli (Etudiant Sorbonne) Shun Sugata (Inspecteur Fuji) Benoît Magimel (Alex Fayard) Lika Minamoto (Tamao) Originaltitel: Inju, la bete dans l'ombre Regie: Barbet Schroeder Drehbuch: Rampo Edogawa, Jean-Armand Bougrelle, Frédérique Henri, Barbet Schroeder, Eitan Arrusi Musik: Jorge Arriagada Altersempfehlung: ab 16