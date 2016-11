3sat 03:40 bis 05:05 Krimi Polizeiruf 110 Flüssige Waffe DDR 1988 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kegel, Schlosser von Beruf, war vor Zeiten in schlechte Gesellschaft geraten und Alkoholiker geworden. Nun glaubt er, die böse Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Die Haftstrafe hat er verbüßt, eine Entziehungskur abgeschlossen. Mit seiner neuen Partnerin Marlies an der Seite besteht alle Aussicht, doch noch glücklich zu werden. Aber Marlies' ehemalige Schwägerin Dorothee und der Kleinganove Wiesmeier, die um sein fachliches Können und die Gefahr wissen, der ein ehemaliger Alkoholiker ausgesetzt ist, wollen Kegel für ihre kriminellen Pläne benutzen. Die beiden bereiten den Raub sakraler Kunst vor. Mit Hilfe der "flüssigen Waffe" Alkohol machen sie Kegel zu ihrem willenlosen Werkzeug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Gendries (Hauptmann Reger) Jörg Hengstler (Unterleutnant Becker) Ulrich Mühe (Kegel) Jenny Gröllmann (Marlies) Renate von Wangenheim (Dorothee) Angelika Perdelwitz (Xenie) Henry Hübchen (Wiemeier) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Helmut Krätzig Drehbuch: Helmut Krätzig Kamera: Wolfram Beyer Musik: Karl-Ernst Sasse Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 428 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 223 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 158 Min. Die Schrecken der Medusa

Thriller

Tele 5 02:25 bis 04:10

Seit 103 Min.