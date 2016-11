3sat 23:10 bis 23:55 Dokumentation 45 Jahre "Polizeiruf" - Eine Erfolgsstory D 2016 2016-11-20 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 27. Juni 1971 gingen Oberleutnant Fuchs und Leutnant Vera Arndt im DDR-Fernsehen erstmals auf Verbrecherjagd. "Polizeiruf 110" wird schnell zu einem "Straßenfeger". Ein Resümee. Was macht diese Krimi-Serie so besonders? Sind es die Themen, die Figuren, die Rollen? Einige der legendären TV-Kommissare zerbrechen sich darüber den Kopf. Aber auch "echte" Kriminalbeamte, verantwortliche Funktionäre, Autoren und Regisseure kommen zu Wort. Fuchs - der Maigret des Ostens: Überblick, Durchblick, Weitblick. Ein klug kombinierender und kompromissloser Planer und Leiter im Klassenkampf gegen das Verbrechen. In direkter Konkurrenz zum ebenfalls neuen westlichen "Tatort" gehören Fuchs und Genossen nicht zu den schillernden Krimi-Figuren à la Schimanski. Sie sind auffallend normal, vermitteln Sicherheit und Korrektheit. Sie arbeiten stets nach Dienstvorschrift, sind passionierte Nichtraucher und natürlich strenge Anti-Alkoholiker. Verbrechensbekämpfung im Sozialismus ist Kollektivarbeit! Die Delikt-Palette: Diebstahl, Versicherungsschwindel, Raub und Totschlag, Sexualverbrechen und manchmal auch Mord. Es sind meist keine brutalen Gangster und kaltblütigen Mörder gegen die ermittelt wird, auch rauben, vergewaltigen oder töten auffallend selten Vertreter der "herrschenden Arbeiterklasse". Immerhin thematisiert man auch Konflikte, die sonst im DDR-Fernsehen selten oder gar nicht zur Sprache kamen. "110" ein Spiegel der DDR-Gesellschaft? Auch nach der Wende 1989 orientierte sich der "Polizeiruf 110" an den Ereignissen der Zeit. Am 22.12.1991 lief der letzte Polizeiruf im DDR-Fernsehen. Drei Jahre später starteten MDR und ORB im Ersten mit neuen Geschichten und neuen Gesichtern. Inzwischen gehört "Polizeiruf 110" nicht nur zu den traditionsreichsten, sondern auch zu den erfolgreichsten deutschen Krimireihen. Redaktionshinweis: "45 Jahre Polizeiruf - Eine Erfolgsstory" ist der Auftakt einer langen "45 Jahre Polizeiruf"-Nacht in 3sat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Jahre "Polizeiruf" - Eine Erfolgsstory

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 235 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 55 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 55 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 55 Min.