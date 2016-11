3sat 16:50 bis 18:30 Komödie Die Tagebücher einer Nanny USA 2007 Nach dem Roman von Emma McLaughlin und Nicola Kraus Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem verpatzten Bewerbungsgespräch bewahrt Annie einen kleinen Jungen vor einem Unfall und wird direkt als Kindermädchen einer reichen New Yorker Familie engagiert. Diese bewohnt eine ganze Etage in der Park Avenue, für die Nanny bleibt die Besenkammer. Die neue Arbeitgeberin Mrs. X entpuppt sich als Tyrannin, die Annie wie eine Leibeigene behandelt. Und ihr fünfjähriger Schützling namens Grayer ist ein verzogener Bengel. Während Mr. X, ein Finanzhai, jedem Rock hinterher steigt, flüchtet die Dame des Hauses sich in Shopping, Yoga und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Trotz ihres oft beschworenen Stresses bleibt ihr stets Zeit, um Annie zu schikanieren. Gipfel der Peinlichkeit ist ein Coaching-Seminar, in dem sich reiche Mütter und ihre Nannys unter therapeutischer Anleitung "die Wahrheit" sagen dürfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz avanciert die liebevolle Annie für den vereinsamten Grayer bald zum Mutterersatz. Als das patente Kindermädchen dann noch mit einem gut situierten Harvard-Studenten aus der Nachbarschaft anbändelt, wird Mrs. X erst recht zur Furie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Annie Braddock) Donna Murphy (Judy Braddock) Laura Linney (Mrs. X) Paul Giamatti (Mr. X) Chris Evans (Harvard Hottie) Alicia Keys (Lynette) Nicholas Art (Grayer) Originaltitel: The Nanny Diaries Regie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini Drehbuch: Shari Springer Berman, Robert Pulcini Kamera: Terry Stacey Musik: Mark Suozzo Altersempfehlung: ab 6