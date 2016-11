3sat 06:45 bis 07:30 Bildungsprogramm Tele-Akademie Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf: Das protestantische Christentum D 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Tele-Akademie ist ein Angebot für alle interessierten Menschen, sich mit den aktuellen Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Sie vermittelt Denkanstöße und Wissen mit Tiefgang, anspruchsvoll aber verständlich. Namhafte Redner aus allen Gebieten der Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur nehmen jede Woche Stellung zu Themen, die über den Tag hinaus von Bedeutung sind. Der Protestantismus entstand aus dem Protest eines einzelnen Theologieprofessors gegen eine Kirche, die in seinen Augen das Christentum pervertiert hatte und die Frommen in repressiver Abhängigkeit hielt. Luther betonte die "Freiheit eines Christenmenschen" und sah im "weltlichen Beruf", in der alltäglichen sorgfältigen Erfüllung der jeweiligen Pflichten, den eigentlichen, wahren Gottesdienst des Christen. Friedrich Wilhelm Graf beschreibt in diesem Vortrag protestantische Lebenswelten als institutionenkritische, modernitätsoffene Formen des Christentums. Professor Dr. Friedrich Wilhelm Graf war bis zu seiner Emeritierung 2014 Ordinarius für Systematische Theologie und Ethik an der Universität München. Er wurde als erster Theologe mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie