National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Monsterfische Der Zitteraal USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Dass Zitteraale elektrische Stöße aussenden können, ist bekannt. Doch werden die Stöße stärker, je größer das Exemplar ist? Zeb Hogan macht sich auf die Suche nach dem gefährlichen Fisch. Er reist in das brasilianische Amazonasgebiet. Zunächst benötigt er die Hilfe von Fischern aus der Region, um die schwer zu fassenden Fische zu fangen. Als ob das nicht gefährlich genug wäre, will er den stärksten Stromschlag eines Zitteraales aufzeichnen. Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish