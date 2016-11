National Geographic Wildlife 18:30 bis 19:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Blackjack & Memphis USA 2011 2016-11-21 07:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Pitbulls Blackjack und Memphis wurden von Tierschützern von der Straße gerettet, verbrachten danach einige Zeit in einem gemeinsamen Zwinger im Tierheim und vertrugen sich stets bestens. Hundefreund Dave Glassman ist sich deshalb sicher, den Tieren einen Gefallen zu tun, als er beide Hunde zusammen bei sich aufnimmt. Auch in ihrem neuen Heim verhalten sich die beiden zunächst vorbildlich - bis sie eines Tages beim Gassigehen übereinander herfallen. Die Heftigkeit der Attacken steigert sich mit jedem Spaziergang, sodass Dave Glassman bald dazu übergehen muss, die Tiere getrennt auszuführen. Eine große Belastung für Dave, zumal nicht absehbar ist, ob sich die Situation wieder bessern wird. Ein klassischer Fall für den Hundeflüsterer! Cesar Millan soll klären, was die Ursache für die plötzliche Aggression von Blackjack und Memphis ist - und die geeigneten Gegenmaßnahmen treffen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer