National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Schlangen-Alarm SA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Simon und seine Frau Nadine haben Unterstützung bekommen: Mike möchte ebenfalls ins Geschäft der Schlangenjäger einsteigen. Er braucht allerdings noch ein paar gute Tipps. Die Keys begrüßen den Anfänger mit offenen Armen und nehmen ihn zu einer Reihe von Einsätzen mit. Um eine tödliche Schwarze Mamba vor dem sicheren Tod zu bewahren, müssen sie sich zunächst durch einen Haufen Müll graben, bevor sie anschließend einen Tigerpython fangen. Außerdem gilt es, eine seltene Grüne Mamba davon abzuhalten, ihre Eier in einem Wohngebiet abzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City