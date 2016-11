ARD alpha 00:40 bis 02:10 Musik alpha-Jazz: Esbjörn Svensson Trio Esbjörn Svensson Trio D 2001 16:9 Live TV Merken Bei der 32. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2001 versetzten "EST" die Wackerhalle zeitweise in einen Zustand der musikalischen Schwerelosigkeit. Svensson & Co. begeisterten das Publikum mit energiegeladenen Uptempo-Nummern ebenso wie mit einfühlsamen Balladen und nicht zuletzt durch ihre brillanten Improvisationen. Der 2008 verstorbene schwedische Jazz-Pianist Esbjörn Svensson entwickelte in seinem Trio zusammen mit dem Bassisten Dan Berglund und dem Schlagzeuger Magnus Öström einen erfrischend unkonventionellen Stil, der sich jeder Kategorisierung entzieht. Die dank der unauffälligen Komplexität der Arrangements mitunter sehr eingängigen Kompositionen verbinden melancholisch-schwebende Harmonien mit poppig-modernen Grooves, und hin und wieder sind sogar Nuancen aus der Volksmusik seiner schwedischen Heimat auszumachen. In ihren Konzerten verließen die drei Musiker nicht selten die Pfade des klassischen "Kammerjazz"-Sounds, etwa wenn Klavier und Fender Rhodes klanglich verfremdet oder dem Kontrabass durch Einsatz von Bogen sowie spiel- und soundtechnischen Effekten ungeahnte Töne entlockt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Esbjörn Svensson (p), Dan Berglund (b), Magnus Öström (dr) Originaltitel: alpha-Jazz