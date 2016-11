ARD alpha 22:00 bis 22:30 Comedyserie Blackadder the Third Ink and Incapability GB 1987 16:9 Merken Die Regierungszeit von George III. ist das goldene Zeitalter der britischen Literatur. Die schriftstellerischen Giganten Byron, Shelley und Coleridge sind geachtete Mitglieder der Gesellschaft. Dr. Samuel Johnson, ebenfalls Literat, bittet den Prinzregenten George, Black Adders Arbeitgeber, als sein Mäzen zu fungieren, um sich selbst als Förderer der schönen Künste darzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Edmund Blackadder, butler to the Prince) Tony Robinson (Baldrick, a dogsbody) Hugh Laurie (The Prince Regent, their master) Robbie Coltrane (Dr. Samuel Johnson, noted for his fat dictionary) Helen Atkinson-Wood (Mrs. Miggins, a coffee shoppekeeper) Lee Cornes (Shelley, romantic junkie poet) Steve Steen (Byron, romantic junkie poet) Originaltitel: Black Adder the Third Regie: Mandie Fletcher Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton Musik: Howard Goodall

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 54 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 54 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 54 Min.