Magazin quer ...durch die Woche mit Christoph Süß Erdogans langer Arm: Deutsch-Türken droht Spaltung / Brandschutz gegen Brauch: Weihnachtsmarkt ohne Christbaum / Häuslebauer in Not: Entsorgungsstopp für giftiges Styropor / Geschäft statt Grün: Mehr Gewerbegebiete für Bayern / Unterschätzte Gefahr: Immer mehr Reichsbürger im Visier D 2016 2016-11-21 Erdogans langer Arm: Deutsch-Türken droht Spaltung Erdogans sogenannte "Säuberungsaktionen" gegen seine Kritiker haben längst auch die in Deutschland lebenden Türken erreicht. Deutlichste Auswirkung: in Waldkraiburg hat inzwischen ein integratives Kulturzentrum seine Arbeit eingestellt, das von Gülen-Freunden mitbetrieben worden war. Andere Gülen-Anhänger geben sich vorsichtshalber nicht mehr zu erkennen, um nicht von AKP-Anhängern hierzulande schikaniert zu werden. Die Spaltung der türkischen Gesellschaft hat Deutschland erreicht. Deutsch-Türken befürchten, dass dadurch auch die Integration auf der Strecke bleibt. Brandschutz gegen Brauch: Weihnachtsmarkt ohne Christbaum In Wolfratshausen ist die Weihnachtsvorfreude getrübt, denn der Weihnachtsmarkt muss heuer ohne Christbaum stattfinden. Doch nicht übereifrige Naturschützer oder Islamisten sind daran schuld. Der Bürgermeister bestellte den Baum mit Verweis auf den Brandschutz ab. Die Feuerwehr soll bei einer Überprüfung der Rettungswege festgestellt haben, dass der Baum dem Löschzug im Weg stünde. Doch die will nicht als Spielverderber abgestempelt werden: nach durchaus vorhandenen Alternativen hatte sie offenbar keiner gefragt. Die Wolfratshausener machen das Beste draus und beleuchten jetzt dafür die Madonna in einer Grotte. Häuslebauer in Not: Entsorgungsstopp für giftiges Styropor Auf einen Schlag stehen Entsorger und Baufirmen vor einem Problem: genaugenommen vor Styroporbergen aus dem Hausbau. Wenn es das Brandschutzmittel HBCD enthält, darf es nicht mehr mit dem restlichen Schutt auf die Deponie, sondern muss teuer extra verbrannt werden. Es hat sich nämlich als giftig erwiesen. Doch den Müllverbrennern wird der Stoff buchstäblich zu heiß. Jetzt versuchen die Behörden eiligst, eine Lösung für das Entsorgungsproblem zu finden. Derweil stapelt sich das Zeug bei Bauunternehmern und Recyclingfirmen auf dem Hof und die Entsorgung kostet ein Vermögen. Geschäft statt Grün: Mehr Gewerbegebiete für Bayern Früher galt: neue Gewerbe- und Industriebauten gehören an den Ortsrand, nicht mitten in die Landschaft. Jetzt soll diese Regel gelockert werden. Heimatminister Markus Söder will damit kleinen Orten die wirtschaftliche Entwicklung erleichtern. Was passiert, wenn das Anbindegebot wegfällt, sieht man bereits im Oberallgäu: dort regt sich heftiger Widerstand gegen ein Gewerbegebiet, das an der Straße zwischen Gestratz und Grünenbach entstehen soll, wo bisher nur Kühe grasten. Unterschätzte Gefahr: Immer mehr Reichsbürger im Visier Einer der selbsternannten "Reichsbürger" hat einen Polizisten erschossen. Seit dem Mord werden diese Reichsbürger gezielt überprüft. Das Ergebnis ist erschreckend: in jedem Landkreis gibt es sie, und sie sind oft bewaffnet. Gerichte und Ordnungshüter stehen vor einem Paradox: Sie müssen mit den Mitteln des Rechtsstaats gegen die Personen ankommen, die den Rechtsstaat nicht anerkennen. Das kann zu gefährlicher Eskalation führen.