ARD alpha 13:00 bis 13:15 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Paphos (Zypern) - Wallfahrtsort der Aphrodite - Wallfahrtsort der Aphrodite - Paphos (Zypern) D 2000 16:9 Live TV Merken Paphos auf der Insel Zypern ist seit fast 9000 Jahren ein Wallfahrtsort. Bereits in der Megalithzeit wurde hier eine Fruchtbarkeitsgöttin verehrt, deren Kult um 3000 v. Ch. ihren Höhepunkt erreichte. Nur der letzte Name der Göttin ist überliefert. Die Griechen, die schließlich die Insel beherrschten, nannten sie "Aphrodite". Neben den Ruinen der prächtigen Gebäude haben zahlreiche Bodenmosaiken aus den griechischen und römischen Villen einen besonderen handwerklichen und künstlerischen Wert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit