Der Kasperl ist mit dem Jahresabschluss der Augsburger Puppenkiste beschäftigt. Die Märchen der Augsburger Puppenkiste sind erfolgreich wie eh und je. Deswegen möchte der Kasperl gleich mit der Planung neuer Märchen für die kommende Zeit beginnen. Aber warum sind Märchen so erfolgreich? Da der Schlaubär auch keine Antwort auf diese wichtige Frage weiß, macht sich Ralphi direkt auf den Weg, um mehr über Märchen herauszufinden. Bei einem Abstecher in die Bücherei erfährt er, warum Märchen eine so bedeutende Literaturform sind. Seit tausenden von Jahren erzählen sich die Menschen nämlich schon Märchen. Außerdem besucht der Schlaubär eine echte Märchenerzählerin. Informiert und mit vielen neuen Ideen im Köpfchen, macht sich Ralphi auf den Heimweg. Der Kasperl hingegen kämpft in der Puppenkiste mit seiner Angst...