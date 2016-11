TNT-Serie 01:00 bis 01:40 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 75 Von Angesicht zu Angesicht USA 2013 16:9 Merken Holbrooks Kollege Tanner kommt nach Rosewood, um vor Ort die Ermittlungen voranzutreiben und eine mögliche Verbindung zwischen Wildens Tod und den Mädchen aufzudecken. Besonders Emily gerät in Panik, als deren Eltern einer genauen Überprüfung durch die Beamten ausgesetzt werden, da "A" eine falsche Fährte gelegt hat. Toby erhält indes neue Informationen zum Tod seiner Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby