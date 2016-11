TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 73 Spuren im Sand USA 2013 16:9 Merken Mrs. DiLaurentis Anwesenheit verunsichert alle, die mit ihr zu tun haben, allen voran Hanna, die von ihr den Familienpapagei erhält, der einige erstaunliche Details über Alisons letzte Tage verrät. Aria beschließt, Selbstverteidigung zu lernen, um sich "A" gegenüber nicht mehr so hilflos zu fühlen, und Toby verrät Spencer ein herzzerreißendes Geheimnis. Hanna macht indes eine Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

