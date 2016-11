TNT-Serie 12:15 bis 13:05 Krimiserie Quincy Tatort Psychiatrie USA 1976 Merken In einem Heim für psychisch labile Straftäter ist einer der Insassen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Nachdem er mit der Mutter des Toten gesprochen hat, will sich Quincy selbst ein Bild von der Einrichtung machen und beginnt, verdeckt zu ermitteln. Dabei entdeckt er einige interessante Details. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Herbie Faye (Sgt. Brill) Joseph Roman (Bill Carruthers) Alex Henteloff (Rawlings) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Harvey Laidman Drehbuch: Aubrey Solomon, Steve Greenberg Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton