TNT-Serie 09:45 bis 10:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine Romanze der Phantasie USA 1990 Merken Der Starreporter des Lokalblattes von Cabot Cove, Jeff Ogden, ist hoffnungslos in die verheiratete Melissa Maddox verliebt. Eines Abends findet sie ihren Mann erstochen auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lise Cutter (Melissa Maddox) Joe Dorsey (Bennett J. Devlin) Geoffrey Lewis (Hank Crenshaw) Janet Margolin (Rita Garrison) David Oliver (Jeff Ogden) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Richard Markowitz Musik: John Elsenbach Altersempfehlung: ab 12