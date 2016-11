ARTE 06:35 bis 07:05 Dokumentation Das Geschäft mit der Geige Der Markt D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Geigenhändler Dietmar Machold besaß ein eigenes Schloss und 35 Luxus-Automobile bis aufflog, dass die kostbaren Geigen, die er verkaufte, weit weniger wert waren als angenommen. Doch wie gelang es Machold, die Käufer der Geigen so hinters Licht zu führen? Daniel Hope geht den Mechanismen des Geigenhandels nach und stößt auf die Macht des Gutachters. Denn Echtheitszertifikate hin oder her: Der Geigenbau und die Frage, ob eine Stradivari echt ist oder nicht, sind keine exakte Wissenschaft. Die Reise führt Daniel Hope unter anderem nach Bremen, Basel und in die USA: In Chicago sind die Geigenhändler Bein & Fushi beheimatet, die die schrägsten Sammler zu ihren Kunden zählen. In ganz besonderer Weise hat sich auch der investigative Journalist Mark Mueller dem Geigenhandel gewidmet. Außerdem wird erklärt, wie die Dendrologie mit der Baumringdatierung zur Echtheitsprüfung alter Geigen eingesetzt wird und was Hope im größten Auktionshaus der Welt, Christie's in London, über die Geigenversteigerung erfährt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Geschäft mit der Geige Regie: Nicole Kraack