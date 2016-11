Niederlande 1 00:50 bis 01:35 Sonstiges Het Instituut Politieke voorkeur NL 2016 HDTV Merken Zijn rechtse mensen banger dan mensen met een politieke voorkeur voor links? Dat is de vraag die Rob en Joep vandaag proberen te beantwoorden in Het Instituut. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van conservatieve kiezers (VVD, CDA) niet helemaal hetzelfde zijn als die van progressieve kiezers (PvdA, GroenLinks). Joep en Rob kijken bij de 100 proefkonijnen die zij een week lang hebben opgesloten in Het Instituut of deze groepen ook anders reageren op angstprikkels. Ook onderzoeken ze welke tekst wij Nederlanders eigenlijk beter kennen: die van het Wilhelmus of die van Busje komt zo. En: kunnen we eigenlijk nog wel leven zonder mobiele telefoon? In Google-Kalender eintragen Moderation: Rob Urgert, Joep van Deudekom Originaltitel: Het Instituut