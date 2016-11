Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges De Reünie Snellius Lyceum Amstelveen NL 2016 HDTV Merken Na haar studie gaat Sandra mee in de ratrace van onze maatschappij: een goede baan, een lease-auto en een agenda vol met afspraken. Toch geeft dat geen voldoening. Op zoek naar verdieping doet ze allerlei cursussen in het spirituele circuit. Uiteindelijk gooit ze het roer helemaal om: ze gaat naar Plum Village, het boeddhistische klooster van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh in Frankrijk. Ruim vier jaar woont en werkt ze daar, ze wordt non en ontmoet de liefde van haar leven. Maar in Plum Village kan ze aan die liefde niet toegeven, en haar geliefde verlaat zelfs het klooster. Als Sandra uiteindelijk zelf ook uittreedt, gaat ze naar hem op zoek en vindt ze hem in Ierland. Tegenwoordig hebben ze samen op steenworp afstand van het klooster een camping. Patrick gaat met Sandra terug naar het klooster en wil weten of ze nu heeft gevonden wat ze zocht. - Pim zag de film Top Gun en wist meteen dat hij piloot wilde worden. Hij begint aan de vliegersopleiding, maar zijn droom valt in duigen als blijkt dat hij luchtziekte heeft: hij wordt misselijk zodra hij de lucht in gaat. Toch is het hem gelukt om iets met vliegtuigen te blijven doen. Hij is luchtverkeersleider. Pim laat ons in het zenuwcentrum van Eurocontrol in Maastricht zien wat hij zo mooi vindt aan dit vak. - Ook Joek zag een droom in duigen vallen. Vanwege zijn oorlogsfascinatie had hij graag een militaire opleiding willen doen, maar door bronchitis zit dat er niet in. Hij is nu veel te vinden op militaire begraafplaatsen. Hij adopteerde het graf van een Amerikaanse soldaat in het Limburgse Margraten, maar ook het graf van een Duitse soldaat net over de grens. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie

