National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Verhängnisvolle Fehlerkette CDN 2014 2016-11-20 02:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist ein nebliger Tag am Cork Airport in Irland. Flug 7100 der Gesellschaft Manx2 kreist über dem Flughafen und wartet darauf, dass die Sicht besser wird. Als die Lotsen schließlich Landeerlaubnis erteilen, setzen die Piloten zur Landung an. Doch plötzlich dreht sich das Flugzeug, stürzt auf die Landebahn und fängt Feuer. Sechs Insassen sterben bei dem Unglück. Die anschließenden Untersuchungen ergeben, dass es neben dem Nebel noch weitere Probleme gab, darunter eine schwere Sicherheitslücke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 54 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 54 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 54 Min.