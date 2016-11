National Geographic 18:45 bis 19:10 Dokumentation Vergessene Schätze Eine kostbare Papierfabrik USA 2012 2016-11-27 12:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine alte Papierfabrik ist diesmal das Ziel von Jay und seinen Mitarbeitern: Einst eines der größten Unternehmen seiner Art in den USA, ist die Fabrik mittlerweile längst stillgelegt und die weitläufigen Hallen, die eine Fläche von zwölf Footballfeldern einnehmen, sind eine wahre Fundgrube für Freunde alter Gerätschaften: Schon die riesige Walzenpresse, einst das Herzstück der Fabrik, lässt die Herzen der Antiquitätenhändler höher schlagen. Ähnlich verhält es sich mit dem ältesten Teil der Fabrik, wo in einem gewaltigen Holzschleifer der Rohstoff für die Papierherstellung gewonnen wurde. Jeder Raum hält eine wahre Fülle interessanter Gegenstände bereit, seien es Messingarmaturen, alte Transportwagen oder ein handgefertigter Spind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned