Fast zehn Jahre lang ist die NASA-Sonde New Horizons dem Zwergplaneten Pluto entgegengerast. Niemals zuvor drang ein irdischer Flugkörper so weit ins Weltall vor: knapp 4,8 Milliarden Kilometer bis zum äußersten Rand unseres Sonnensystems. Die Erforschung des Pluto und seiner Monde - da ist sich die Forschung sicher - wird revolutionäre Ergebnisse über die Entstehung der Erde und des Planetensystems liefern. Moderator Jason Silva stellt die bisher kühnste Mission der NASA vor und erläutert die wissenschaftlichen Hintergründe der außergewöhnlichen Reise von New Horizons. Originaltitel: Mission Pluto (aka Pluto Encounter)