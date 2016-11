Niederlande 2 18:10 bis 19:15 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Paul Witteman ontvangt wereldster Joyce DiDonato, violiste Liza Ferschtman, componist Martijn Padding en Fuse. De Amerikaanse mezzosopraan Joyce DiDonato tourt in Nederland rond met In War and Peace. Violiste Liza Ferschtman speelt voor het eerst op een barokviool en vertelt over muzikale symboliek. Componist Martijn Padding krijgt de Joh. Wagenaarprijs 2016 van de Gemeente Den Haag. Fuse stort zich op de Amerikaanse folkmuziek van Béla Fleck en Edgar Meyer. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul Witteman, Mike Boddé Originaltitel: Podium Witteman