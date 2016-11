Niederlande 2 12:59 bis 13:05 Sonstiges Wilde Ganzen Indonesië NL 2016 HDTV Merken Op het eiland Flores gaan de meeste mensen al hun levenlang het bos of de zee in om hun behoefte te doen. Toiletten en wasgelegenheden zijn er niet. Daar wil de burgermeester, samen met de bewoners en wat hulp van buitenaf, zo snel mogelijk wat aan doen. Doordat de hygiëne niet goed is door het gebrek aan toiletten en wasgelegenheden, hebben de bewoners vaak last van allerlei ziektes zoals diarree. Het plan is daarom als volgt: bij ieder gezin een unit met toilet en douche bouwen. De lokale organisatie Yayasan Help Flores wil dit samen met de Nederlandse stichting Help Flores realiseren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wilde ganzen