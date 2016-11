Motorvision.TV 18:35 bis 19:05 Motorsport NASCAR Whelen Euro Series 2016 - Brands Hatch USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der kommentierte Zusammenfassung vom dritten Lauf der NASCAR Whelen Euro Series 2016 aus Brands Hatch. Gefahren wird auf dem 1,9 km langen Indy Circuit. Der Kurs in der Grafschaft Kent südlich von London gilt als anspruchsvoll. Ander Vilarino gewann in den vergangenen vier Jahren fünf der insgesamt acht Läufe. Vergangenes Jahr konnte der Spanier jedoch nur das zweite Rennen für sich entscheiden, während Romain Iannetta den ersten Lauf in Brands Hatch gewann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Whelen Euro Series