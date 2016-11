RTL Crime 20:15 bis 21:00 Dokusoap Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt Der Fall Randy Steidl USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 4: Ein verheerender Hausbrand in Illinois, bei dem ein frisch verheiratetes Ehepaar ums Leben kommt, stellt sich - nicht wie zunächst gedacht - als Unfall, sondern als Mord heraus. Rasch wird der als Säufer bekannte Randy Steidl als Täter ermittelt und zum Tode verurteilt. Doch Michael Callahan, ein junger Polizist, zweifelt an seiner Täterschaft und stößt bei Kollegen und Vorgesetzten damit in ein Wespennest aus Lügen, Intrigen und Korruption, in dem es viele Täter und Verschwörer gibt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Death Row Stories Altersempfehlung: ab 12

