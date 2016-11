RTL Crime 06:55 bis 07:45 Actionserie Das A-Team Landesverrat USA 1986 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 12: Scott Anderson will mit der Hilfe des A-Teams einen KGB-Agenten in eine Falle locken. Seine Tochter Paula bringt den ganzen Plan durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Robert Vaughn (General Stockwell) Michael Shannon (Scott Anderson) Moya Kordick (Paula Anderson) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Tom Blomquist Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6