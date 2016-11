Spiegel Geschichte 03:25 bis 04:10 Dokumentation The Sixties Sex, Drugs and Rock¿n' Roll USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Notwendige Revolte oder der Zusammenbruch von Sitte und Moral? In den 1960er Jahren entwickelt sich eine völlig neue Jugendkultur, die die Gemüter erhitzt und die Gesellschaft verändert. Der Petticoat wird vom Mini-Rock und spätestens im "Summer of Love" durch nackte Haut abgelöst. Tom Hanks begibt sich auf eine Zeitreise zurück in die flippigen 60er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Allen (Himself) Michelle Ashford (Herself - Executive producer, 'Masters of Sex') Ken Babbs (Himself - Author, 'Who Shot the Water Buffalo?') Joan Baez (Herself - Singer) David Brinkley (Himself - NBC News) Douglas Brinkley (Himself - Author, 'Jack Kerouac: Road Novels') William F. Buckley (Himself - Host (as William F. Buckley, Jr.)) Originaltitel: The Sixties Musik: Blake Neely

