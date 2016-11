Spiegel Geschichte 22:30 bis 23:15 Dokumentation Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas Reagan und Gorbatschow USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Mit Ronald Reagan kam in Amerika ein Präsident an die Macht, der das Gegenteil des Liberalismus der Carter-Regierung vertrat. Galt Reagan nach seinem Amtsantritt 1981 noch als Kalter Krieger, gelangte er jedoch später zu der Auffassung, Atomwaffen sollten abgeschafft werden. Gemeinsam mit Gorbatschow brach er die Blockadepolitik auf, neue Möglichkeiten für einen Friedensschluss entstanden. Was genau besprachen die beiden Männer beim legendären Gipfel im isländischen Reykjavík? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The untold History of the United States

