Spiegel Geschichte 21:45 bis 22:30 Dokumentation Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas Johnson, Nixon und Vietnam USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 7: Am Höhepunkt des Kalten Krieges ließen sich die USA auf ein militärisches Abenteuer in Vietnam ein - mit dem Krieg glaubten sie den Vormarsch des Kommunismus stoppen zu können. Nach elf Jahren und fast 60.000 toten US-Soldaten zog das Land jedoch eine verheerende Bilanz: Der Krieg war verloren und die Nation zutiefst enttäuscht von ihrem Präsidenten. Wieso konnten weder Johnson noch Nixon die Antikriegs-Stimmung kippen? Oliver Stone präsentiert die brisantesten militärischen Entscheidungen in einem gänzlich neuen Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The untold History of the United States