Spiegel Geschichte 18:45 bis 19:30 Dokumentation Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas Die Bombe USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Regisseur Oliver Stone untersucht die Strategie hinter dem verheerenden amerikanischen Atombombenabwurf 1945 über Japan. Was wollte Truman mit seiner Entscheidung bezwecken? Die Bombe irritierte die Sowjets und führte zu Misstrauen gegenüber den Alliierten. Welche Konsequenzen hatte diese Waffe von ungeahnter Kraft, die das gesamte Leben auf dem Planeten Erde in nur einer Sekunde auslöschen könnte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The untold History of the United States