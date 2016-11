Spiegel Geschichte 12:35 bis 13:30 Dokumentation Operation Grand Canyon GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Im zweiten Teil setzt das erschöpfte Team um Dan Snow seine gefährliche Zeitreise in die Vergangenheit fort. Die Durchquerung des Grand Canyon in Eichenholzbooten belastet Mensch und Material. Fußfäule setzt den Abenteurern zu, trotzdem zwingen die Stromschnellen sie immer wieder auf den beschwerlichen Landweg. Eine Klapperschlange stört die Nachtruhe, ein Mann geht über Bord, die berüchtigten Lava Falls bedrohen Leib und Leben. Entschlossen, dem Vorbild Powells zu folgen, stoßen auch die Männer der Moderne an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Grand Canyon with Dan Snow