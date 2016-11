Spiegel Geschichte 06:10 bis 07:00 Dokumentation Rom - Die letzte Grenze Der Aufstand GB 2009 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Stamm der Icener unter Führung der Königin Boudicca bringt den Römern zunächst eine empfindliche Niederlage bei und nimmt dann mit unvorstellbarer Brutalität Rache für alle Gräueltaten, die die Römer ihnen im Laufe der Annexion angetan haben. Unterstützung erhalten sie von den ebenfalls unterdrückten Trinovanten. Gemeinsam treiben sie die Römer an den Rand der Kapitulation und machen die drei wichtigen Städte Camulodunum (heute Colchester), Londinium (London) und Verulamium (St. Albans) dem Erdboden gleich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rome - Last Frontiers