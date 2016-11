MGM 05:10 bis 07:10 Komödie Love Is All There Is USA 1996 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der feurige Rosario (Nathaniel Marston) verknallt sich in die hübsche Gina (Angelina Jolie). Doch das junge Glück steht unter keinem guten Stern: Gina und Rosario stammen aus verfeindeten Restaurant-Dynastien. Ihre listigen Eltern lassen nichts unversucht, um die Kinder zu trennen. - Witzig-spritzige "Romeo und Julia"-Variante mit einer jungen Angelina Jolie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelina Jolie (Gina Malacici) Nathaniel Marston (Rosario Capomezzo) Lainie Kazan (Sadie Capomezzo) Barbara Carrera (Maria Malacici) Joseph Bologna (Mike Capomezzo) Reneé Taylor (Mona) Abe Vigoda (Rudy) Originaltitel: Love Is All There Is Regie: Joseph Bologna, Renée Taylor Drehbuch: Gabe Bologna, Joseph Bologna, Erik Shapiro, Renée Taylor Kamera: Alan Jones Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12