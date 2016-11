Sky Comedy 00:00 bis 01:35 Komödie Search Party - Der durchgeknallteste Roadtrip aller Zeiten USA 2014 Nach einer Vorlage von Mike Gagerman, Andrew Waller 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Wutentbrannt lässt Tracy (Shannon Woodward) ihren Verlobten Nardo (Thomas Middleditch) vor dem Traualtar stehen und düst alleine in den Mexiko-Urlaub. Nardos chaotischen Freunde Jason und Evan (T.J. Miller, Adam Pally) sind nicht ganz unschuldig an Tracys Ausraster. Nardo folgt seiner Braut nach Mexiko, wird jedoch ausgeraubt und sitzt ohne Auto, Geld und Klamotten in der Wüste fest. Jason und Evan wollen ihrem Freund aus der Patsche helfen und reisen nach Mexiko, um Nardo und Tracy wieder zusammenzubringen. - Abgefahrenes Regiedebüt vom "Hangover 2"-Autor, mit den Stars aus "Silicon Valley". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: T.J. Miller (Jason) Adam Pally (Evan) Thomas Middleditch (Nardo) Alison Brie (Elizabeth) Shannon Woodward (Tracy) Krysten Ritter (Christy) Lance Reddick (MacDonaldson) Originaltitel: Search Party Regie: Scot Armstrong Drehbuch: Andrew Waller, Mike Gagerman, Scot Armstrong Kamera: Tim Orr Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12