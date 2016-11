Sky Comedy 18:30 bis 20:15 Komödie Major Movie Star USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Karriere von Hollywood-Sternchen Megan Valentine läuft glänzend. Ein einziger Abend ruiniert jedoch alles: Megans Finanzverwalter Barry setzt sich mit ihrem ganzen Geld ab, sie erfährt, dass ihre Freundinnen hinter ihrem Rücken über ihre Filme lästern, und sie erwischt ihren Freund mit ihrem Manager im Bett. Wild entschlossen, ihr Leben zu ändern, meldet sie sich für das nächstbeste Ausbildungsprogramm der U.S. Army an - mit überraschenden Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Simpson (Private Megan Valentine) Vivica A. Fox (Sergeant Louisa Morely) Steve Guttenberg (Sidney Green) Aimee Garcia (Private Vicky Castillo) Olesya Rulin (Private Petrovich) Keiko Agena (Private Hailey Hamamori) Jill Marie Jones (Private Connie Johnson) Originaltitel: Major Movie Star Regie: Steve Miner Drehbuch: April Blair, Kelly Bowe Kamera: Patrick Cady Musik: Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12